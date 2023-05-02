انطلاق فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للبناء المستدام الأحد المقبل

تنطلق فعاليات الدورة الأولى من معرض سوق البناء والتشييد، ومؤتمر الشرق الأوسط للبناء المستدام، يوم الأحد المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية وزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية.

ومن المتوقع أن تشهد فعاليات المؤتمر مشاركة قوية من كبار المسئولين والمطورين العقاريين و المهندسين الاستشاريين و منتجي مواد البناء المستدام والقطاع المالى .

ويهدف مؤتمر الشرق الأوسط للبناء المستدام، لجمع وتبادل الأفكار التي تخدم مصطلح الاستدامة وتراعي الاشتراطات التي وضعتها الأمم المتحدة للاستدامة، مع التطلع إلى تحسين البيئة البنائية، وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل من أجل مستقبل أفضل.

ويناقش المؤتمر كيفية تعزيز وتضمين الاستدامة في جميع مراحل البناء و التحديات التي تواجه القطاع العقارى عن طريق تضمين الاستدامة للمشروعات العقارية ويعرض بالمؤتمر التوجهات الحديثة فى الهندسة المعمارية وأساليب توفير الطاقة المستحدثة ومن المعتزم أن يحاضر بالمؤتمر أكثر من 25 متحدث من مختلف الجنسيات .