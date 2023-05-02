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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الرياضة ومستشار الرئيس ومحافظ مطروح يتفقدون أنشطة أولمبياد المحافظات الحدودية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة خلال تفقد المعرض

تفقد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ،و اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  الأنشطة والبرامج والفعاليات الشبابية والرياضية المُنفذة بمطروح، على هامش الاولمبياد المحافظات الحدودية.

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وتضمنت الجولة التفقدية للأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، معرض لأندية الفتاة والمرأة والتدريب العملي للإسعافات الأولية لجوالة مراكز الشباب للإدارة المركزية لتنمية الشباب، والرسم علي الأسفلت مُقدمة من الإدارة المركزية لتنمية النشء.

كما تفقدوا فعاليات ألعاب تنس الطاولة، الشطرنج، كرة الطائرة معاقين، وأنشطة الاتحادات الرياضية (الألعاب الإلكترونية، الألعاب الترفيهية، اتحاد الملاحة الرياضية) للإدارة العامة للاتحادات النوعية، وفعاليات الدورة التدريبية لياقتي مهارتي، وافتتاح دوري الاحياء والأندية والساحات الشعبية للإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

حضر الجولة  أعضاء مجلس النواب  وعمد  ومشايخ مطروح  والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

وزير الشباب والرياضة  خلال تفقد المعرض
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