عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق القاهرة لكرة القدم تحت 14 سنة يشارك في بطولة طوكيو

فريق القاهرة لكرة
فريق القاهرة لكرة القدم تحت 14 سنة

بدأ فريق القاهرة لكرة القدم تحت 14 سنة المشاركة في فعاليات بطولة طوكيو تحت 14 سنة والتى انطلقت اليوم بمشاركة 17 فريقا على مستوى محافظات العالم بحضور ممثل عن حكومة طوكيو ورئيس اتحاد كرة  القدم بمحافظة طوكيو، واللاعب الدولي تسويوشي كيتازاوا الذى شارك مع منتخب اليابان من عام 1991 حتى عام 1999 فى 59 مباراة دولية ويحظى بشعبية كبيرة بين الشعب اليابانى.


وأعرب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن تمنياته للفريق بالفوز بالبطولة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع الاهتمام بالرياضة ضمن أهم أولوياتها وتقدم الدعم الكامل للشباب فى كافة الرياضات .

ويتكون الفريق المشارك فى البطولة من 16 لاعبا تم اختيارهم من أكثر من 250 لاعبا من كافة أندية القاهرة بعد مرورهم بكافة الاختبارات اللازمة  ، إلى جانب أحمد عبد الظاهر مديرا فنيا ، ومحمود خلف مدربا، وحازم فرج مدرب حراس  مرمى ، ود.أحمد طلعت طبيب المنتخب،  وأحمد السيد كمال إداريا.

بطولة هذا العام هى النسخة العاشرة من بطولة طوكيو الدولية لكرة القدم وسبق أن فاز منتخب القاهرة بالمركز الأول فى البطولة التى أقيمت عام 2015.

وتعد بطولة طوكيو تحت 14 سنة من المكاسب التي تحققت من خلال التوأمة بين  القاهرة وطوكيو.

فريق القاهرة بطولة طوكيو حكومة طوكيو تسويوشي كيتازاوا اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل

حرمان لمدة عام وغرامة.. عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من مباراة السوبر

آخر كلام.. الغندور يكشف حقيقة تراجع الزمالك عن الانسحاب من السوبر المصري

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

تركيا تعلن إتاحة منح تأشيرة الدخول لمواطنيها إلى مصر

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

التموين: استلام 685 ألف طن قمح عبر 420 موقعاً على مستوي الجمهورية

انشقاق 7 ضباط و 468 جنديا عن قوات الدعم السريع

باست إيده أثناء اللايف.. موقف صيدلانية وبلوجر شهيرة يثير الإعجاب

مفتي الجمهورية يلقي محاضرة تاريخية بجامعة أليجرا الهندية العريقة.. فيديو وصور

إيران تدعو خادم الحرمين لزيارتها.. كيف يؤثر البلدان على الشرق الأوسط الفترة المقبلة

استرداد 600 ألف متر خلال 3 أيام.. تفاصيل عمليات إزالة التعديات بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

احذر.. القيلولة الطويلة تصيبك بأمراض خطيرة

رئيس الأركان يشهد مشروع أمان -2 لإدارة الإشارة

قلق على السوشيال ميديا بسبب انتشار علامات البطيخ الفاسد

فيديو

حكاية بنتين ضحكوا في جنازة مصطفى درويش | ما مصيرهما ؟

موجة حارة تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

الذهب يتراجع ومفاجأة في سعر الدولار | تفاصيل

شيري عادل: أنا غيورة وبكيت بسبب طارق صبري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ