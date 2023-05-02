فريق القاهرة لكرة القدم تحت 14 سنة يشارك في بطولة طوكيو

بدأ فريق القاهرة لكرة القدم تحت 14 سنة المشاركة في فعاليات بطولة طوكيو تحت 14 سنة والتى انطلقت اليوم بمشاركة 17 فريقا على مستوى محافظات العالم بحضور ممثل عن حكومة طوكيو ورئيس اتحاد كرة القدم بمحافظة طوكيو، واللاعب الدولي تسويوشي كيتازاوا الذى شارك مع منتخب اليابان من عام 1991 حتى عام 1999 فى 59 مباراة دولية ويحظى بشعبية كبيرة بين الشعب اليابانى.



وأعرب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن تمنياته للفريق بالفوز بالبطولة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع الاهتمام بالرياضة ضمن أهم أولوياتها وتقدم الدعم الكامل للشباب فى كافة الرياضات .

ويتكون الفريق المشارك فى البطولة من 16 لاعبا تم اختيارهم من أكثر من 250 لاعبا من كافة أندية القاهرة بعد مرورهم بكافة الاختبارات اللازمة ، إلى جانب أحمد عبد الظاهر مديرا فنيا ، ومحمود خلف مدربا، وحازم فرج مدرب حراس مرمى ، ود.أحمد طلعت طبيب المنتخب، وأحمد السيد كمال إداريا.

بطولة هذا العام هى النسخة العاشرة من بطولة طوكيو الدولية لكرة القدم وسبق أن فاز منتخب القاهرة بالمركز الأول فى البطولة التى أقيمت عام 2015.

وتعد بطولة طوكيو تحت 14 سنة من المكاسب التي تحققت من خلال التوأمة بين القاهرة وطوكيو.