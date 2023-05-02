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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: 36 مليار جنيه لدعم منظومة السلع سنويا

التموين
التموين

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين،  استمرار منظومة التموين أو دعم السلع التموينية بمبلغ سنوي يقرب من 36 مليار جنيه، بمعدل 3 مليارات جنيه كل شهر، مع المنحة أو الزيادة التي وجه لها الرئيس السيسي للأسر الأكثر إحتياجا، والتي تصل شهريا إلى 900 مليون جنيه، ممتدة حتي 30 يونيو 2023.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن المنحة التي يتم إعطائها للأسر الأكثر إحتياجا تكون من خلال شبكة توزيع منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية والبالغ عددها 40 ألف منفذ تمويني على مستوي الجمهورية ما بين المجمعات الإستهلاكية وفروع منافذ مشروع جمعيتي، واستمرار الإمداد بالسلع من جانب ما يقرب من 1500 مخزن تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوي محافظات الجمهورية، بمجهودات من الشركة القابضة للسلع الغذائية.

وتابع المتحدث باسم وزارة التموين، أن السلع الأساسية التابعة لوزارة التموين بها ما يقرب من 30 سلعة متنوعة ما بين الزيوت والسكر والأرز والمكرونة والفول والشاي وبعض المساحيق وباقي السلع الأخري، لافتا إلى أنه يوجد احتياطي استراتيجي امن من تلك السلع

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