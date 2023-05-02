فودة يتفقد معارض الشركات السياحية في دبي ويلتقي ممثلي الصحافة الإماراتية

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء معارض الشركات السياحية المشاركة في معرض دبي للسياحة العربية رافقه خلالها الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والسفير شريف عيسى سفير مصر في دولة الإمارات والسفير أشرف الديب القنصل المصري العام في دبي، كما التقى فودة ممثلي عدد من وسائل الإعلام والصحافة الإماراتية وأعرب عن سعادته لمشاركته ومشاركة المستثمرين المصريين عامة و مستثمري شرم الشيخ خاصة في هذا السوق العالمي بغرض تبادل الخبرات والترويج للمنتج السياحي المصري، وعرض خبرات مصر خلال مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022 متمنيا نجاح المؤتمر في نسخته 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام.

ويشهد معرض دبي للسياحة العربية هذا العام إطلاق جائزة "أفضل جناح مستدام في سوق السفر العربي 2023"، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها كجزء من جوائز أفضل جناح مشارك في سوق السفر العربي 2023.

و أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته لمشاركته ومشاركة المستثمرين المصريين عامة ومستثمري شرم الشيخ خاصة في هذا السوق العالمي بغرض تبادل الخبرات والترويج للمنتج السياحي المصري، وعرض خبرات مصر خلال مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022 متمنيا نجاح المؤتمر في نسخته 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام.

فودة

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