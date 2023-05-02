البيت الأبيض يؤكد عدم التخطيط لزيارة نتنياهو بعد تعهد مكارثي بدعوته

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنه يعتقد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيُدعى إلى البيت الأبيض في وقت ما، لكنه أكد أنه لا يوجد مخطط لهذه الزيارة حاليًا.

وجاء التعليق بعد أن قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي خلال زيارة لإسرائيل إنه سيدعو نتنياهو إلى واشنطن إذا استمر الرئيس الأمريكي جو بايدن في رفض القيام بذلك.

ويسعى نتنياهو للحصول على دعوة إلى البيت الأبيض منذ عودته إلى منصبه في أواخر ديسمبر. لكن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل كانت متوترة إلى حد ما بسبب الإصلاح القضائي اللذي تسعى إليه حكومة نتنياهو، فضلاً عن التعليقات الصادرة عن العناصر اليمينية المتطرفة في حكومة نتنياهو.



كما قال كيربي في إحاطة للصحفيين أن بايدن يؤمن بالمبادئ الديمقراطية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، ويريد أن يرى حفاظ إسرائيل على ضوابطها وتوازناتها إذا أقرت الحكومة إصلاحها القضائي المثير للجدل، حسبما أفاد موقع “والا” الإخباري.

وقال مكارثي يومي الأحد والاثنين خلال زيارة رسمية لإسرائيل إنه سيدعو نتنياهو إلى الكونجرس إذا لم يوجه البيت الأبيض دعوة له.

وبعد التحدث أمام الكنيست بكامل هيئته يوم الاثنين، قال مكارثي في مؤتمر صحفي إنه من المناسب أن يزور نتنياهو واشنطن، لكنه أضاف أن مثل هذه الزيارة ستتم بشكل ثانئي الحزب، مع اجتماعات مع كل من الجمهوريين والديمقراطيين.



وقال مكارثي “أتوقع أن يدعو البيت الأبيض رئيس الوزراء للاجتماع، خاصة بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس إسرائيل”.

وردا على سؤال عما إذا كان سيدعو رئيس الوزراء لإلقاء كلمة أمام الكونغرس إذا لم تصدر دعوة من البيت الأبيض، قال مكارثي “نعم” وأشار إلى أن لديه “علاقة طويلة مع رئيس الوزراء”.

وأدلى مكارثي بتصريحات مماثلة في مقابلة يوم الأحد مع صحيفة “يسرائيل هيوم” وقال رئيس مجلس النواب إن بايدن انتظر “طويلا جدا الآن. يجب أن يدعوه قريبًا”.

وبعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء وقف عملية تشريع الإصلاح الشامل من أجل السماح بإجراء محادثات في أواخر شهر مارس، قال بايدن للصحفيين إنه يأمل أن “يبتعد” رئيس الوزراء عن المقترحات التشريعية الحالية، وإنه ما زال لن يدعو نتنياهو إلى واشنطن “في المدى القريب”.

وعندما كان باراك أوباما رئيسا، ألقى نتنياهو كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس في عام 2015، متجاوزا أوباما، فيما كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه انتقاد غير مسبوق لزعيم الولايات المتحدة الحالي.

خطوة نتنياهو – التي تحدث خلالها بشكل حاد ضد محاولات أوباما للتوسط في اتفاق نووي مع إيران – غيمت على العلاقات بين الزعيمين للفترة المتبقية من ولاية أوباما، واعتبر أنها أضرت بشدة بعلاقات إسرائيل مع الحزب الديمقراطي. وأشار محللون إلى أنه من غير المرجح أن يكرر نتنياهو مثل هذه الخطوة في الوقت الحالي.

بينما يُنظر إلى نتنياهو وحزبه الليكود منذ فترة طويلة على أنهما متحالفان مع الجمهوريين أكثر من الديمقراطيين، عمل رئيس الوزراء منذ عودته إلى المنصب لتغيير فكرة توتر علاقاته مع الحزب الذي يسيطر حاليًا على البيت الأبيض.

وبينما قام حاكم فلوريدا الجمهوري البارز رون ديسانتيس – الذي يعتبر مرشحًا محتملا في انتخابات 2024 – بزيارة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي والتقى بنتنياهو، لم يصدر مكتب رئيس الوزراء أي بيانات أو صور من الاجتماع.

واعترف مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي يوم الجمعة بأن دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض لم تأت على الأرجح بسبب الإصلاح القضائي، لكنه شدد على أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا تزال قوية.

وقال هنجبي للقناة 12 “من الواضح بالنسبة لي أنه إذا لم يكن هناك إصلاح قانوني، لكان نتنياهو قد زار البيت الأبيض بالفعل”.