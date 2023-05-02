مفيش غش| تعليمات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة والإعدادية

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بمحافظة مطروح، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك للاطمئنان على انضباط سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة، واستعراض الإجراءات الخاصة بـ امتحانات الترم الثاني 2023 لمختلف صفوف النقل والشهادة الإعدادية وامتحانات الثانوية العامة 2023 .



جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدى مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المديريات وعمرو شحاتة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح واسماعيل جاتو وكيل المديرية.

وخلال الاجتماع، اطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على كافة استعدادات وإجراءات المديرية لـ امتحانات الترم الثاني 2023 ، مشددا على ضرورة انضباط سير امتحانات الترم الثاني 2023 ، وعدم السماح بأي حالات غش.



كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوزيع اسئلة امتحانات الترم الثاني 2023 لـ الشهادة الإعدادية من خلال مراكز توزيع الأسئلة بوقت كاف قبل الامتحان، مشددا على أهمية الالتزام بالمعايير التي حددتها الوزارة في الأسئلة وقياس نواتج التعلم.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وفيما يتعلق بـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، اطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة إجراءات الاستعداد للامتحانات، وموقف استراحات المعلمين والانتهاء من تجهيزها، موجها بإجراء امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل منضبط ، كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة انتظام وانضباط سير امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا بالاهتمام بالأنشطة التربوية خلال الإجازة الصيفية، مشيرا إلى أنه تم فى هذا الإطار توجيه كل مديرية تعليمية بتخصيص فريق مسرحي لتنفيذ عرض مسرحي فني للطلاب، وذلك تحت إشراف الكوادر الفنية المتخصصة فى هذا المجال التابعة لكل مديرية، مع اختيار نص مناسب للعرض.

كما أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمجموعات الدعم بالمحافظة، مؤكدا أن فلسفة تنفيذ هذه المجموعات تستند إلى تحسين مستوى الطلاب الدراسي والتخفيف عن كاهل الأسرة، مشددا على الاستدامة فى تنفيذها، وبدء كل إدارة تعليمية في تحديد أماكن مناسبة لتلقى المجموعات، والإعلان عن أسماء المعلمين، كما شدد على أهمية وصول هذه المجموعات للإدارات النائية فى المحافظة.