مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر.. مهلة أخيرة لحسم انسحاب الزمالك.. تفاصيل

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها يوم الجمعة القادم في أبوظبي، وإعتذار نادي الزمالك عن خوض اللقاء، والبديل القانوني لنادي الزمالك لخوض اللقاء أمام النادي الأهلي، والعقوبات التي تنتظر نادي الزمالك.

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وفاجأ نادي الزمالك الجميع بالأمس بقرار اعتذاره عن خوض مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، وذلك في بيان رسمي أعلنه رئيس النادي.

ونشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مقطع فيديو أعلن خلاله بعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة، وذلك عقب إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي.

مهلة للزمالك من أجل المشاركة

وثارت أنباء منذ قليل عن ارسال اتحاد الكرة خطابًا للزمالك يمنحه مهلة للرد خلال ساعة بشأن موقفه النهائي من المشاركة في كأس السوبر.

وعلى الرغم من ذلك لازالت تتعالى أصوات نجوم الزمالك القدامي لدعم وتأييد قرار الإدارة بعدم المشاركة.