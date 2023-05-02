قناة عبرية: ارتفاع عدد مصابي القصف الصاروخي من غزة إلى 6 حالات

قالت القناة الـ 14 العبرية، اليوم الثلاثاء، عن عدد الإصابات جراء القصف الصاروخي من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة قد ارتفع إلى 6 إصابات، مشيرة إلى أن من بين المصابين مواطن أجنبي.



وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 20 صاروخا أطلقت من قطاع غزة عصر اليوم الثلاثاء باتجاه مستوطنات الغلاف، مضيفا أن "القبة الحديدية اعترضت فقط 15 صاروخا، وسقط 5 صواريخ في مناطق مفتوحة.



وبحسب الإعلام العبري، تم تحديد خمسة مواقع لسقوط الصواريخ ، ثلاثة أماكن في سديروت واثنان في مستوطنات أخرى.



من جانبها، ردت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، وقصفت موقعين في غزة، ردا على إطلاق القطاع عدد من الصواريخ تجاه المستوطنات.



ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية فقد اسهدفت مدفعية الاحتلال موقعين شرق وجنوب القطاع، ما أدى إلى أضرار مادية بداخلهم وفي المنطقة المحيطة.