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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القنصل المصري ووفد مجلس أبو ظبي الرياضي يستقبلون بعثة الأهلي

صدى البلد

حرص أحمد منيب، القنصل المصري بالإمارات، ووفد من مجلس أبو ظبي الرياضي، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها عصر اليوم إلى مطار أبو ظبي، لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصري.

رحب وفد مجلس أبو ظبي الرياضي ببعثة الأهلي ووزع الورود على جميع أفراد البعثة فور الوصول إلى المطار.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار أبو ظبي في الرابعة ظهر اليوم في رحلة استغرقت أربع ساعات، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثانية عشرة ظهر اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي على كأس السوبر المصري.

أحمد منيب مجلس أبو ظبي الرياضي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كأس السوبر المصري مطار القاهرة

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