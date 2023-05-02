الموضوع كبير.. المستشار القانوني للزمالك يكشف السبب الخفي للانسحاب من السوبر

أكد محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن القوانين وضعت لتنظيم العلاقات بين الجميع، وأنه منذ عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلي، بالوقف 12 مباراة، والزمالك أرسل خطاب بمعرفة موقف كهربا ومحمد الشناوي حارس الأهلي، ومحمد عبد المنعم مدافع الأهلي، من المشاركة فى مباراة السوبر.

وأضاف المستشار القانوني لنادي الزمالك، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن لجنة التظلمات قالت إنها لن تتخذ قرارا بشأن مشكلة محمود كهربا، قبل قرار مجلس الدولة، بشأن دعوى تظلم الأهلي.

ولفت إلى أن الجميع يريد تطبيق القانون واللوائح، والبعض الآن يوجه المشكلة، بأن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يمنع اللاعبين من السفر للمشاركة في مباراة السوبر.

واختتم: “الموضوع كبير ولذلك تم الانسحاب”.