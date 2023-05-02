أبو الغيط: الدول العربية ترغب في عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أن هناك مناطق داخل سوريا تقوم بإنتاج المخدرات ويجب مواجهتها.





وقال أحمد أبو الغيط، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، إنه يحق لدولة أو مجموعة دول مناقشة عودة سوريا للجامعة العربية.

المقعد السوري



وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن شغل المقعد السوري في جامعة الدول العربية سياق سيأخذ وقتا طويلا ومتدرج، متابعا أن هناك رغبة من عدد كبير من الدول العربية لعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية.

