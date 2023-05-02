أبو الغيط: عندما توليت وزارة الخارجية مبارك طلب مني الاهتمام بالسودان

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تفاصيل طلب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عندما تولى وزارة الخارجية المصرية في ذلك الوقت.



وقال أحمد أبو الغيط، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء: “عندما تم تعييني وزيرا للخارجية في عهد مبارك طلب مني الاهتمام بالسودان”.

الرئيس عبد الفتاح السيسي



وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: “الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قال لي أن السودان عمق استراتيجي لمصر ويجب الاهتمام به”، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم جيدا أهمية السودان لمصر.

