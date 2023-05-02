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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الغيط: عندما توليت وزارة الخارجية مبارك طلب مني الاهتمام بالسودان

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تفاصيل طلب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عندما تولى وزارة الخارجية المصرية في ذلك الوقت.

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وقال أحمد أبو الغيط، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء: “عندما تم تعييني وزيرا للخارجية في عهد مبارك طلب مني الاهتمام بالسودان”.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي


وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: “الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قال لي أن السودان عمق استراتيجي لمصر ويجب الاهتمام به”، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم جيدا أهمية السودان لمصر.
 

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية مبارك الخارجية المصرية السودان محمد حسني مبارك

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