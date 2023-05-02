أبو الغيط يكشف الدور التاريخي للسوادن مع الجيش المصري في حرب أكتوبر

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القاذقات الثقيلة المصرية وهى سوفيتية الصنع ضربت القواعد الاسرائيلية في حرب أكتوبر اتخذت قاعدة وادي سيدنا والقواعد السودانية للتدريب والحماية في الفترة من 1967 حتى 1973.



وأضاف أحمد أبو الغيط، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن السودان استضافت طيارين مصريين قبل الحرب على اراضيها.



وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة العربية ناشدت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف اطلاق النار فورا في السودان، وكل محاولات وقف اطلاق النار في السودان حتى الان لم تنجح.

