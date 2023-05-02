في روكسي.. منة فضالي تكشف مفاجأة عن شكل شفتيها بجعفر العمدة

حلت الفنانة منة فضالي، ضيفة على الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي".

وتحدثت منة فضالي عن كواليس دورها في مسلسل جعفر العمدة، وسر ظهور شفتيها بهذا الشكل في المسلسل .

وقالت منة فضالي: "في المسلسل المفروض عملت شفايفي في روكسي لتحصل إفيهات بيني وبين زوجات زوجي، وكان لابد من عملها لسبب درامي".

وأضافت منة فضالي: "يكفيني العمل مع محمد سامي ولو لمشهد واحد.. أنا واثقة فيه جدا وهو مخرج متميز وعنده أمانة ويخاف على الممثل ويحبه".

واستطردت: "محمد سامي يهتم بأن يخرج الممثل أفضل ما عنده، وأنا كنت خايفة يكون دمي ثقيل".