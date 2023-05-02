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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنتقد نفسي.. منة فضالي: شايفة إني مبعرفش أمثل.. فيديو

منة فضالي
منة فضالي

حلت الفنانة منة فضالي، ضيفة على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي".

 

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وتحدثت منة فضالي عن كواليس دورها في مسلسل جعفر العمدة، قائلة: "أول مرة أعمل كوميدي وطول الوقت بعمل دراما".

 

 وقالت منة فضالي: "مش بحب أتفرج على أي مشهد ليا بعد الانتهاء من تصويره مباشرة ".

 

وأضافت منة فضالي: "أنا بنتقد نفسي طول الوقت، وشايفة نفسي مبعرفش أمثل".

 

وتابعت منة فضالي: "أثناء تصوير مشاهد نرجس في جعفر العمدة كان محمد سامي بيضحك وبيقولي بتضحكي".

 

 وأكملت منة فضالي: "لو هشتغل مشهد مع محمد سامي هعمله، وأنا واثقة فيه جدا وهو مخرج متميز وعنده أمانة وبيخاف على الممثل وبيحبه".

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