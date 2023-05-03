تعرف على أنواع رادارات المرور الحديثة والكاميرات الذكية

تستخدم تقنيات رادارات المرور الجديدة لرصد وتحديد السرعة الزائدة للمركبات وفرض الغرامات المناسبة على المخالفين ، وتوجد عدة أنواع من تقنيات رادارات المرور المستخدمة في مصر، وهي كالتالي:

رادارات الرصد الثابتة

تتمثل هذه التقنية في تركيب رادارات في أماكن محددة على الطريق، والتي تعمل على رصد السرعة الزائدة للمركبات المارة من خلال إرسال إشارات إلى جهاز الكمبيوتر المتصل بالرادار، ومن ثم تصدر غرامات للمخالفين.

رادارات الرصد المتحركة

يتم تثبيت هذه الرادارات على سيارات الشرطة أو الأمن العام، وتتميز بإمكانية التحرك من مكان لآخر، مما يجعلها أكثر فعالية في رصد المخالفين.

الكاميرات الذكية

تستخدم هذه التقنية في الكثير من المحافظات لرصد السرعة الزائدة، حيث تتمثل في تثبيت كاميرات ذكية على الطرق الرئيسية والمفتوحة، والتي تستطيع قراءة لوحات السيارات وتحديد السرعة الفعلية للمركبة، ومن ثم توليد الغرامات للمخالفين.

تقنيات رادارات المرور الجديدة

تستخدم تقنيات رادارات المرور لرصد وتسجيل المخالفات المرورية على الطرق السريعة والشوارع الرئيسية.

وتتمثل هذه التقنيات في استخدام أجهزة الرادار للكشف عن المركبات التي تتجاوز السرعة المحددة وتسجيل صورة للمركبة ورقم لوحة التسجيل.

وتستخدم المصالح المختصة أنواعًا مختلفة من رادارات المرور، بما في ذلك الرادارات الثابتة والمتنقلة.

وتتمثل مزايا الرادارات الثابتة في أنها تثبت في مواقع محددة وتعمل باستمرار للكشف عن المخالفات، بينما تعمل الرادارات المتنقلة وتنقل من مكان لآخر لتغطية مناطق مختلفة.

وتستخدم الرادارات المتنقلة في مصر عادة في الأماكن التي تشهد حركة مرور عالية وتتطلب مراقبة مكثفة، مثل الطرق السريعة والمحاور الحيوية .

ويتم نشر الرادارات المتنقلة عادة في الأوقات التي تشهد فيها زيادة في حركة المرور، مثل الأوقات الذروة خلال الصباح والمساء.

يتم تنفيذ هذه التقنيات بالتعاون بين عدد من الجهات المختلفة في مصر، بما في ذلك الإدارة العامة للمرور والشرطة المصرية ووزارة الداخلية.

ويتم تحرير مخالفات المرور بناءً على الصور التي تم التقاطها بواسطة رادارات المرور، وتتضمن المخالفات غرامات مالية وفقًا للقانون المصري للمرور.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد نشرت رادارات مرورية ذات تقنية عالية الجودة ، وكذا كاميرات مراقبة في كافه الطرق والمحاور الحيوية بكافه المحافظات لرصد حركة السير والتعامل الفوري مع حوادث الطرق بشكل مباشر .

جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية الكبرى، واستمرارا للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة ، وتطوير مستوي الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

وتولى الدولة اهتماما بالغا بالمشروع القومي للطرق والكباري، الذي يأتي على رأس هذه المشروعات ويمثل العصب الرئيسي الذي تقوم على أساسه التنمية الاقتصادية والاجتماعية .