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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب الكرش .. 7 معلومات لا يعرفها الكثيرون

الكرش
الكرش

يعد  الكرش من أكثر المشكلات الشائعة بين النساء والرجال بشكل واسع جدا حتى مع أصحاب الأوزان المثالية تجد بروز واضح لمنطقة البطن 

 يجب فى البداية للتمكن من علاج هذه المشكلة بشكل صحيحمعرفة أسباب الكرش والعمل على علاجها أو التخلص منها ، وإهمال هذا الأمر هو السر فى عدم التخلص من الكرش رغم تناول الوصفات المختلفة .

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ونعرض لكم أهم أسباب ظهور الكرش وذلك نقلا عن موقع “ تايمز أوف إنديا” .

تناول الدهون المتحولة
تناول الدهون مهم للجسم لكن الأهم هو معرفة النوع المناسب لك ويجب الابتعاد عن الدهون المتحولة  والتي لا تؤدي فقط إلى ظهور الكرش بل تزيد من وزن الجسم الكلي.

من أجل إنقاص دهون البطن  يجب عليك التقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة مثل المخبوزات والـطعمة المعدة بالسمن الصناعى .


 الكحول
 يمكن أن يكون استهلاك الكحول عاملاً مساهم فى زيادة تراكم الدهون الحشوية وزيادة مؤشر كتلة الجسم (BMI) لذا يجب التوقف عنه لمنع ظهور الكرش.


الخمول
إذا كنت لا تقف على قدميك  كثيرا ولا تقوم ببعض النشاط البدني، فإن التخلص من دهون البطن يكن شبه مستحيل فالتمارين المنتظمة هي ما يحافظ على لياقتك ويسمح لك بالحد من تخزين الدهون حول خصرك. 


الأطعمة والمشروبات السكرية
تناول الكثير من السكر يزيد خطر الإصابة بدهون البطن الزائدة ويصعب حرق الكربوهيدرات المكررة للحصول على الطاقة ، يتم تخزينها على شكل دهون في نهاية المطاف.

أفضل طريقة للحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر والحلوى هو تناول الكربوهيدرات الصحية والأطعمة الكاملة وشرب الكثير من الماء حتى تشعر بالشبع.


التوتر وقلة النوم
التوتر والقلق يمكن أن يؤديا إلى هرمون الكورتيزول في الجسم وإبطاء عملية التمثيل الغذائي و فقدان الوزن أو دهون البطن بشكل كبير ونفس الأمر يحدث عند قلة النوم .

قلة النوم والسهر
قلة النوم والسهر


 الألياف قليلة
عند عدم تناول الأطعمة الغنية بالألياف بكميات جيدة تزداد الدهون الحشوية في البطن وشد المعدة وقد لا يكون النظام الغذائي منخفض الألياف قادرًا على كبح الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية أو الجوع.


الجينات
يمكن أن تحدد جيناتك نوع الأمراض الجسدية التي تصاب بها وتشير الأبحاث إلى أن بعضها يؤثر على إفراز وعمل هرمون الليبتين المسئول عن إدارة الوزن وتنظيم الشهية.

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