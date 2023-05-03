عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الأربعاء 3 مايو 2023: ركز في شغلك

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

 يعتبر العدل من أبرز صفات الميزان، عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، حيث أنه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

 

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 : حضور اجتماع مهم

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 3 مايو 2023: انفصال عن حبيبك

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

حل المشاكل في العلاقة اليوم، ركز على العمل كما قد تظهر التحديات المهنية، كل من الثروة والصحة سيكونان جيدين لهذا اليوم.

برج الميزان وحظك اليوم صحياً

يجب أن تكون شديد الحذر بشأن نظامك الغذائي اليوم، قم بتضمين المزيد من الفاكهة والخضروات وتجنب الزيوت والدهون، اشرب الكثير من الماء.

برج الميزان اليوم مهنيا

لا تدخل أبدًا في مناقشات أو مجادلات حول مواضيع غير ذات صلة يمكن أن تلحق ضررًا خطيرًا بسمعتك.  

برج الميزان اليوم عاطفيا

تخلَّ عن الموقف العنيد وكن مستعدًا لإصلاح الطرق، ستكون قادرًا على التصالح مع الشريك، قد يكون لدى المتزوجات شكاوى حول التدخل المتكرر لأزواجهن.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

يمكن أن يكون هناك ثروة من مصادر مختلفة، سيجد رجال الأعمال أموالًا وشراكات أجنبية ستساعدهم أيضًا في الحصول على أموال إضافية، تجنب الاستثمارات واسعة النطاق اليوم. 

برج الميزان برج الميزان اليوم برج الميزان اليوم عاطفيا برج الميزان اليوم مهنيا برج الميزان وحظك اليوم برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء برج الميزان وحظك اليوم صحيا توقعات برج الميزان وحظك اليوم عيد ميلاد برج الميزان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 : حضور اجتماع مهم

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 3 مايو 2023: انفصال عن حبيبك

برج الجدي .. حظك اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 : استثمار كبير

برج الحوت.. حظك اليوم الأربعاء 3 مايو 2023: تجنب الخلافات

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 3 مايو 2023: تفقد السيطرة

برج الحمل.. حظك اليوم الأربعاء 3 مايو 2023: مشكلة مالية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 3 مايو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

كوارث صحية .. جمال شعبان يحذر من الزعل

ترشيحاتنا

أحمد حسن مكي: فوز سموحة على المحلة حاسم في ترتيب الفريق بالدوري

رعب.. أسد يسحب عجوزا من ملابسه داخل الحظيرة في جنوب إفريقيا|فيديو

اليوم القرآن والجبر.. جدول امتحانات صفوف النقل بالمعاهد الأزهرية

هدية لبرشلونة.. ريال مدريد يخسر بثنائية أمام سوسييداد في الدوري الإسباني

قصف مواقع تابعة لحماس.. بيان عاجل للاحتلال الإسرائيلي حول الغارات على غزة

ميدو يكشف السبب الحقيقي وراء انسحاب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو إنتي عروسة.. كيفية تقشير الركب والأكواع ؟

كيف تعرف بأنك تتعرض للإصابة بالنوبة القلبية؟.. أعراض صادمة

بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. علاقة صادمة بين قلة النوم وأمراض القلب

4 أنواع مختلفة لمرض الربو .. اكتشفها

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ