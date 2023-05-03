رعب.. أسد يسحب عجوزا من ملابسه داخل الحظيرة في جنوب إفريقيا|فيديو

تعتبر الأسود من أعنف الحيوانات في البرية وتبلغ فرص النجاة من هجوم من القطط الكبيرة 25٪ فقط، فعادة، لن يكون لدى الإنسان أي فرصة تقريبًا للنجاة من هجوم عدواني من قبل أسد مفترس.

مايك هودج هو أحد المحظوظين القلائل الذين نجوا من هجوم أسد مروع في جنوب إفريقيا في عام 2018.

أثار مقطع فيديو يظهر أسد مفترس يجر الرجل البالغ من العمر 67 عامًا بعيدًا، رعب مستخدمي الإنترنت، بعد أن عاد إلى الظهور الآن على مواقع التواصل الاجتماعي ليترك المزيد من الناس في ذعر.

تعرض «هودج» المالك البريطاني لمركز ماكاريل بريداتور في ثابازيمبي، للهجوم عندما دخل إلى حظيرة أسد خلال النهار، وفجأة هاجمه الأسد وقام بجره إلى الداخل وسط صراخ المشاهدين من حوله.

يظهر في المقطع القصير أنه يقترب ببطء من أسد داخل الحظيرة، لكن فجأة يستدير القط الكبير ويبدأ في السباق نحو هودج قبل أن يسحبه بعيدًا عن بوابة السياج.

ولحسن الحظ نجا الرجل البريطاني بأعجوبة من الهجوم، لكنه أصيب بجروح خطيرة في رقبته وفكه، فبعد تصويره وهو يرقد بلا حراك على الأرض، تم نقله إلى المستشفى، حيث قام الأطباء بمداواته.