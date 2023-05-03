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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات تصفيات منتخب مصر لقطاع الصعيد للووشو كونغ فو بالأقصر

صدى البلد

انطلقت فاعليات تصفيات منتخب مصر لقطاع الصعيد للوشو كونغ فو تحت إشراف الاتحاد المصري للوشو كونغ فو برئاسة  شريف مصطفى رئيس الاتحاد الأفريقي والعربي  وذلك بصالة النزال بنادي المدينة المنورة بالأقصر.

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 وذلك لاختيار لاعبي منتخب مصر المشارك ببطولة العالم القادمة وذلك بحضور المدير الفني لمنتخب مصر.
كابتن حسين عبد الموجود وكابتن سامح حجاج مدرب عام منتخب مصر لقطاع جنوب الصعيد وأسامة فوزي المشرف العام علي منتخب مصر وإداري المنتخب لجنوب الصعيد وكابتن سمير سعد 


وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة  صلاح عز مدير إدارة الرياضة بالمديرية .

يأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور أشرق صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وبحضور  صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.

 

الأقصر أشرف صبحى وزير الشباب الاتحاد الافريقي الاتحاد المصري المدير الفني لمنتخب مصر وكيل وزارة الشباب والرياضة وكيل المديرية وكيل وزارة الشباب وشو كونغ فو

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