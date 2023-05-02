محافظ الأقصر يوجه بالتأكد من استغاثة عقر كلاب لأطفال بالطود

وجه المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر بتكليف الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة برئاسة نجوى ابراهيم بمتابعة الاستغاثة المنشورة على وسائل التواصل الإجتماعى والتأكد من صحتها والخاصة بعقر كلاب ضالة لعددا من الأطفال والاهالى بأحد نجوع الأقصر.



وعلى الفور توجه أعضاء الوحدة لنجع ابو عنان التابع لمدينة الطود جنوب محافظة الأقصر ،يرافقهم الدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود وأحمد الشناوي مسئول الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالمدينة والدكتور ايمن أوليت مدير إدارة الطب البيطرى بالطود.



كما وجه محافظ الاقصر للتنسيق بشكل عاجل مع مديرية الطب البيطرى لتشكيل لجنة للقضاء علي الكلاب الضالة التى تمثل خطرا علي الأهالى وتأمين الأطفال والمواطنين.



كما تابعت الوحدة دخول الأطفال المستشفى وتلقى اللقاح والأطفال هم الطفل م. م.ح. ٣ سنوات ، وه. م.ا. ٧ سنوات ، ورجل ٤٩ سنة و وسيده ٣٩ سنة وشاب ٣٤ سنة ، وجميعهم تلقوا الامصال.



وفى سياق متصل شاركت الوحدة العامة لحماية الطفل الاحتفال بيوم اليتيم الترفيهي والتثقيفي

لأطفال دور أيتام الشابات والشبان المسلمين بمشاركة نحو ١٣٠ طفل بالتنسيق مع محمد حسين مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر و ممثلي المجتمع المدني عنهم رحاب صبري وأقيم الحفل بأحد القاعات ، حيث استمتع الأطفال بعروض استعراضية وفقرات الساحر والتنورة وابتهالات وتم توزيع الألعاب عليهم.

وأكدت مدير وحدة الطفل أن المشاركة فى هذة المناسبات غرضة إدخال البهجة والسرور على ابنائنا الأيتام .