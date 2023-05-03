مشهد غريب.. عشرات الأسماك تغزو محطة مترو هندية |شاهد

بعد أيام قليلة من افتتاح رئيس الوزراء الهندي «ناريندا مودي» مترو كوتشي المائي انتشر مقطع فيديو صادم تظهر فيه عشرات الأسماك وهي تقفز من الماء داخل محطة Vypin.

في حين أن عددًا صغيرًا من الأسماك التي تقفز من الماء يعد مشهدًا مألوفًا لركاب القوارب، فإن مثل هذه المدرسة الكبيرة من الأسماك التي تقفز معًا داخل المترو هو أمر نادر الحدوث.

يُظهر المقطع الذي شاركه مستخدم تويتر Gokul Gopalakrishnan عشرات الأسماك وهي تقفز من الماء وتقتحم محطة المترو.

تحول المسطح المائي إلى بحر من الأسماك الغفيرة، وقد ظهرت أصوات الناس يعبرون عن رهبتهم.

بينما يحاول رجل صيد الأسماك، يظهر رجل آخر يلتقط الصور، وقارب متوقف عن بُعد.

وأوضح تقرير وكالة ABC أن سبب قفز الأسماك من الماء عادة ما يكون لتخطى عقبة في طريقها أو من أجل الوصول إلى اليابسة أو مكان أفضل، تجنب الحيوانات المفترسة، اصطياد فريسة، وعندما تصاب بالفزع من القوارب.

بينما لا يزال السبب الدقيق لقفز الأسماك من الماء بأعداد هائلة غير معروف، فإن الدراسة التي أجرتها جامعة كوشين للعلوم والتكنولوجيا (CUSAT) تصف الحدث بأنه "هجرة السردين".

وبحسب المصادر، فإن الحدث شائع على طول الشواطئ وينتج سردين عن طريق نوع من أزهار الطحالب بسبب العناصر الغذائية المحسنة (النترات والسيليكات) ذات الملوحة العالية.