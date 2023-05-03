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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد دبابات تشالنجر.. هل تعتزم بريطانيا إرسال مروحيات أباتشي لأوكرانيا؟

مروحيات أباتشي
مروحيات أباتشي

أعلنت بريطانيا، عن عدم تخطيطها حاليًا لتسليم مروحيات "إيه إتش-64" أباتشي لأوكرانيا.

 

وقالت نائبة وزير الدفاع البريطاني، أنابيل جولدي في إجابتها على سؤال متعلق بذلك على موقع البرلمان البريطاني: "حاليًا، لا يخطط الحكومة لتسليم مروحيات أباتشي لأوكرانيا".

 

وفي يناير الماضي، أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن لندن ستزود أوكرانيا بما يصل إلى أربع مروحيات حربية أباتشي بعد تسليمها لها دبابات "تشالنجر 2".

 

من جانبه، أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

 

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية إن الاستيلاء على الدبابة البريطانية من طراز “تشالنجر” من قبل الجيش الروسي في أوكرانيا وعرضها خلال عرض عسكري في الميدان الأحمر سيكون ضربة لسمعة لندن العسكرية.

 

وأوضحت الصحيفة: “تخيل تأثير المعلومات حال استولت روسيا على دبابة بريطانية من طراز “تشالنجر-2” دون تدميرها، وعرضها في الساحة الحمراء في موسكو!.. تخيل”.

 

ولفتت إلى أنه “يجب على السلطات الأوكرانية والبريطانية توخي الحذر، حيث قد يستولي الروس على هذه الآلات في ساحة المعركة”.

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