إنشاء 9 فصول .. المدرسة الثانوية البحرية بسيناء الأولى من نوعها بمصر

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، على أن المدرسة الثانوية البحرية، التي تم وضع حجر الأساس لها بمنطقة التلول مركز بئر العبد، شمال سيناء، هي الاولى من نوعها في مصر، وتهدف الى استحداث نوعية من التعليم بشمال سيناء، لخدمة الصيد وأعمال السفن.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم إنشاء المدرسة على مساحة ١٠ آلاف و٨٠٠ متر مربع بتكلفة تبلغ ٢٢ مليون و١٢٥ ألف و٣٥١ جنيها، وتضم ٧ ملاحق وهي :

إنشاء ٩ فصول دراسية، ٢٠ فراغ تكميلي، وورشة مصايد وملاحة وورشة صناعة المركبات والنقل وورشة بناء السفن الحديدية، وورشة المحركات البحرية، و٥ مخازن وغرفتي حارس.



وأشار المحافظ إلي دعم هيئة الابنية التعليمية لمحافظة شمال سيناء، من خلال بناء المدارس والاستراحات الخاصة بالمعلمين، لافتا الي انه كان يوجد مدرسة تجريبية واحدة وخلال ٣ سنوات وصل عدد المدارس التجريبية الي ١٠ مدارس .

وقد أصبح بذلك توافر جميع انواع التعليم في نطاق محافظة شمال سيناء، سواء مدارس رسمية او لغات او خاصة او يابانية او دولية.



بدوره أكد اللواء يسري عبد الله سالم، رئيس الهيئة العامة للابنية التعليمية،علي اهتمام الهيئة بشمال سيناء وتنفيذ مشروعات بها طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدا علي ان مدرسة التلول البحرية هي اول مدرسة متخصصة في أعمال الصيد وخدمة السفن