شاب يبتكر «حنطر توك».. مركبة لزفاف العرائس وفسحة الأطفال بالغربية| اعرف قصته

تجربة جديدة وناجحة لاقت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعدما ابتكر شاب في نهاية العقد الثالث من عمره فكرة تنفيذ مركبة "حنطر توك".

وأعاد ابن قرية طرينة بمركز المحلة بمحافظة الغربية، صيانة توك توك متهالك من الخردة داخل إحدى ورشه الخاصة، وحوله إلى مركبة حنطور لإسعاد الأسر والعائلات بزفاف العرائس والتنزه مع أطفالهم سعيا لكسب قوته بالحلال لتأمين مستقبل أطفاله خلال الفترة المقبلة.

واشتهرت تلك القرية بزفاف العرائس بالحنطور، وكانت البدائل التي حددها أسامة عرابي، 29 سنة،

لاستقلال الحنطور والسيارات الفاخرة لرسم البهجة والسعادة على وجوه الأسر والعائلات بنطاق قرى مدن المحلة وكفر الشيخ والدقهلية.

وأقبل الشاب "عرابي" على شراء توك توك متهالك وتطويره بمواصفات ميكانيكية، مطلقا عليه "حنطر توك" لزفاف العرائس.

"الحمد لله ربنا أكرمني بحب الناس وده فضل عظيم ليا، بدأت حكايتي بـ5 جنيه ادخرتها عشان أكون صاحب مشروع لكسب رزقي بالحلال في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية حاليا"، بتلك الكلمات بدأ الشاب أسامة حديثه، وأضاف: "اشتريت توك توك متهالك ومستعمل وحدثت جميع إمكانياته الميكانيكية بإيدي، وفخور إني حولته لوسيلة نقل العرسان في ليالي الخطوبة والزفاف، والحمد لله كل الناس دعمتني في إني أعتمد على نفسي، وربنا كرمني بأسرة وزوجه صالحة عشان عملي الطيب".

ووجه الشاب دعوة إلى كل الأسر والعائلات لمشاركته تجربته، وأوضح: "الزفة تكلفتها تصل إلى 300 جنيه، وتستغرق أكثر من 4 ساعات داخل القرية، بينما خارج القرية تصل قيمة الزفة إلى 500 جنيه"، مشيرا إلى أنه دعم المركبة بليدات ومكبرات صوت عالية الجودة كي تناسب جميع المناسبات الاجتماعية على نطاق قرى مدن كفر الشيخ والمحلة ونبروه والمنصورة.



جدير بالذكر أن تلك التجربة حققت رواجا كبيرا بين الأسر والعائلات التي طالبت بنشرها كي تكون مركبة “حنطر توك” بديلا للحناطير والسيارات الثمينة، دعما للفقراء والأسر غير القادرة خلال الفترة المقبلة.

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