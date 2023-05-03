عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على وقف إطلاق النار في غزة.

ووفقا للتقرير، كانت الطائرات الإسرائيلية قد بدأت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، شن غارات جوية مكثفة على غزة، ردًا على سلسلة صواريخ أطلقت من القطاع، بعد وفاة الأسير خضر عدنان في سجون الاحتلال.

وكشف مصدران فلسطينيان بأنه جرى الاتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة على وقف لإطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعدما أشعلت وفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان المضرب عن الطعام في سجن إسرائيلي- أمس الثلاثاء- تبادلًا لإطلاق النار عبر الحدود.