اليابان تحتج على زيارة سياسي كوري جنوبي إلى جزر متنازع عليها

احتجت الحكومة اليابانية على زيارة قام بها سياسي كوري جنوبي إلى جزر صغيرة في بحر اليابان تديرها كوريا الجنوبية وتطالب بها اليابان.



وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن وزارة الخارجية قدمت الاحتجاج قائلة إن زيارة النائب الكوري أمس الثلاثاء إلى تاكيشيما، المعروفة أيضًا باسم دوكدو في كوريا الجنوبية، كانت "غير مقبولة تمامًا ومؤسفة للغاية".



وتأتي زيارة النائب المعارض قبل أيام قليلة من زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى سول التي تبدأ يوم الأحد المقبل وتستمر يومين وسط تحسن العلاقات بين البلدين.



وكانت اليابان وكوريا الجنوبية قد اتفقتا أمس الثلاثاء على استئناف الحوار بين سلطاتهما المالية، في أحدث مؤشر على تحسن العلاقات الثنائية المتوترة بسبب تاريخ الحرب والقضايا الإقليمية حيث استعمرت اليابان شبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و1945.



وفي مارس الماضي، قدمت كوريا الجنوبية اقتراحًا لحل قضية تعويض اليابان للعمال الكوريين في زمن الحرب، ما ساعد على تحسين العلاقات التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بسبب قضية العمالة وغيرها من العلاقات المتعلقة باستعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية.

