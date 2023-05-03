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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالمحلة

إسعاف نقل الضحايا
إسعاف نقل الضحايا

شهد الطريق الفرعي "طنطا _ المحلة" أمام مدخل قرية عياش بمحافظة الغربية اليوم إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص وعربة كارو بسبب السرعة الزائدة بشكل مفاجىء كما تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام لاسعافهم .

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بوقوع حادث مروري أمام مدخل قرية عياش بدائرة المركز .

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كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

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