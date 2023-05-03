إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالمحلة

شهد الطريق الفرعي "طنطا _ المحلة" أمام مدخل قرية عياش بمحافظة الغربية اليوم إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص وعربة كارو بسبب السرعة الزائدة بشكل مفاجىء كما تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام لاسعافهم .



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بوقوع حادث مروري أمام مدخل قرية عياش بدائرة المركز .



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

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