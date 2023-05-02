بالأسماء.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 مواطنا من الضفة الغربية

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، باعتقال 15 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين فلسطينيين، وهم زياد عبد الغني فايز قطاش (29 عاما)، ومراد محمود نعيم زيد (33 عاما)، ورياض محمد إبراهيم عليان (19 عاما)، ومحمد رمضان إبراهيم عليان (24 عاما) من مخيم الجلزون شمالا، والمقدسي خالد أبو عرفة من مدينة رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين، عمر صادم عادل الصليبي (27 عاما)، وشقيقيه عمرو (23 عاما)، وعلاء (22 عاما)، والشاب ضياء ابراهيم خليل صبارنة (18 عاما)، والفتيين براء صقر أحمد صبارنة (17 عاما)، وشريف زهدي شريف عوض (16 عاما) من بيت أمر شمالا، وأحمد أبو عواد (28 عاما) من مخيم الفوار في مدينة الخليل.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الأحتلال الشاب يزن ياسر أبو محيميد (26 عاما) من قرية بيت تعمر شرقًا.

ومن مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين تامر عبيدات ومحمد شقيرات، من بلدة جبل المكبر.