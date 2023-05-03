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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بدمياط

منال عوض
منال عوض

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار أعمال الموجة ال٢١لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت مرحلتها الأولى مطلع هذا الأسبوع وتستمر حتى يوم ١٩ مايو المقبل .

وأشار إلى انه تمت إزالة ١٣ حالة تعدى تابعين لولاية الموارد المائية والرى بمركز ومدينة فارسكور على مساحة ١١٨٩م٢ وذلك خلال اليوم.

و نوهت " محافظ دمياط " إلى أن المحافظة نجحت فى إزالة ٨٦حالة منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة بمساحة اجمالية ١٤٦٧٤م٢ ، كما أشارت إلى التنسيق الكامل بين الاجهزة التنفيذية والامنية لتنفيذ ما تستهدفه الموجة ال٢١ ، مؤكدة أن المحافظة لن تتهاون فى استرداد أملاك الدولة و تطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية...

وشددت " المحافظ " مجددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضى المستردة لمنع عودة التعديات مرة أخري.

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