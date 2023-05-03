عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: استراتيجية حقوق الإنسان تحقق توصيات الحوار الوطني

أستاذ علوم سياسية
أستاذ علوم سياسية

أكد رامي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن مايؤسسه الرئيس السيسي حاليًا لا يرتبط بعهده فقط، وإنما هي استراتيجية مرتبطة بمصر، حيث يشارك الشعب المصري في صنع القرار من خلال الحوار الوطني.
 

txt

عاشور: دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني تدل على حرصه للاستماع للآراء والأفكار

txt

كيف تسعى مصر لتهيئة المناخ الاستثماري.. كاتب صحفي يوضح


وأضاف “عاشور” خلال حوراه ببرنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية هند النعساني والمذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن إدارة الدولة تقوم على عاملين أساسيين التنمية والأمن، والفرد هو المسئول عنهما، متابعًا أن الفرد إذا تم انتهاك حقوقه لن يستطيع القيام بدوره، وفي هذا الإطار تأتي استراتيجية حقوق الإنسان والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتابع أستاذ العلوم السياسية أنه لضمان نجاح التوصيات في الحوار الوطني يجب تقديم التوصية ومعها كيفية التنفيذ ومن هي الجهات المعنية بها، وإذا كانت هذه التوصية ترتبط بتحدي مالي يجب أيضًا طرح حل للتعامل معه.


فيما أشار إلى أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني تدل على حرصه للاستماع للأراء والأفكار، متابعًا أن انطلاق الحوار الوطني يأتي في توقيت غاية في الخطورة بالنسبة لمصر، وذلك لما يحدث من أزمات نتيجة الصدمات الخارجية والتي لها تبعات اقتصادية وأمنية.

الحوار الوطني الرئيس السيسي السيسي استراتيجية حقوق الإنسان توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

جريمة هزت الرأي العام بالشرقية|المتهم بالاعتداء على ابنته عدة مرات يروي تفاصيل مأساوية

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

ضياء رشوان يكشف: المفرج عنهم سيشاركون في الحوار الوطني.. والانتخابات الرئاسية بإشراف قضائي كامل

غدر الصحاب.. مقتل شاب على يد صديقه أمام قاعة أفراح في المنوفية

ترشيحاتنا

وزير المالية: حققنا إيرادات أكثر من 76 مليار جنيه حتى نهاية فبراير

كتاب مفتوح.. أول تعليق من بيراميدز على مواجهة الأهلي في السوبر

«حماية المنافسة»: تعاون مع البنك الدولي في مجال سياسات وقوانين المنافسة

مبعوث مجلس السيادة: القوات المسلحة السودانية تسيطر على الوضع الأمني في البلاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

رونالدو.. مجلة فوربس تكشف عن أجر أغلى لاعب رياضي في العالم 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنرجع للكمامات تاني.. متحور أركتوروس الجديد يثير القلق| اعرف أعراضه

لن يحلها الكثيرون.. 13 حيوانا مخفيا في صورة الوهم البصري للفيل

ازاي نحمي أنفسنا من نزلات البرد؟.. نصائح هامة

عوائد مرتفعة ومميزات بالجملة.. تفاصيل أحدث شهادة ادخار في مصر

فيديو

دكتورة محترمة بنت أصول.. موقف لـ بلوجر شهيرة يثير الإعجاب| شاهد

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ