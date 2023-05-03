أستاذ علوم سياسية: استراتيجية حقوق الإنسان تحقق توصيات الحوار الوطني

أكد رامي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن مايؤسسه الرئيس السيسي حاليًا لا يرتبط بعهده فقط، وإنما هي استراتيجية مرتبطة بمصر، حيث يشارك الشعب المصري في صنع القرار من خلال الحوار الوطني.





وأضاف “عاشور” خلال حوراه ببرنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية هند النعساني والمذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن إدارة الدولة تقوم على عاملين أساسيين التنمية والأمن، والفرد هو المسئول عنهما، متابعًا أن الفرد إذا تم انتهاك حقوقه لن يستطيع القيام بدوره، وفي هذا الإطار تأتي استراتيجية حقوق الإنسان والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وتابع أستاذ العلوم السياسية أنه لضمان نجاح التوصيات في الحوار الوطني يجب تقديم التوصية ومعها كيفية التنفيذ ومن هي الجهات المعنية بها، وإذا كانت هذه التوصية ترتبط بتحدي مالي يجب أيضًا طرح حل للتعامل معه.





فيما أشار إلى أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني تدل على حرصه للاستماع للأراء والأفكار، متابعًا أن انطلاق الحوار الوطني يأتي في توقيت غاية في الخطورة بالنسبة لمصر، وذلك لما يحدث من أزمات نتيجة الصدمات الخارجية والتي لها تبعات اقتصادية وأمنية.