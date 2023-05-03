بعد غياب.. الفنانة بوسي تعود للظهور بلوك جديد| شاهد

عادت الفنانة بوسي للظهور مرة أخرى، بعد فترة غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي، وعن الشاشة، بشكل جديد، وفق ما نشرته ابنتها مي نور الشريف عبر إنستجرام.

حرصت مي نور الشريف على مشاركة متابعيها، صور وفيديوهات لشكل والدتها الجديد، بعد قص شعرها، وتغيير شكلها ليبدو أصغر سنا.

بوسي

تعد الفنانة بوسى إحدى النجمات التى قدمن عديد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما والتليفزيون حيث كونت ثنائى بارع مع الفنان زوجها الراحل نور الشريف ولعل من أبرز هذه الأفلام “حبيبى دائما” و"العاشقان" و"قط على نار" وغيرها من الأعمال التى تعد من كلاسيكيات السينما المصرية.

اعتزال بوسي

كشفت الفنانة بوسى عن سر ابتعادها وغيابها عن الساحة الفنية حتى يعتقد الكثير من عشاقها انها اعتزالت التمثيل.

وقالت بوسى فى مداخلة ببرنامج The Insider بالعربي عن اعتزالها : مش عارفه هل حان وقت الاعتزوال حاليا ام لا.

وأضافت بوسى : انا احب المرحلة التى اعيشها حاليا ويمكن ان اقول كفاية ما قدمته على الشاشة ولكن لا اعلم ما اذا كان ذلك بوادر لقرار الاعتزال ام لا .

وأوضحت بوسى : اننى اشعر فى هذا المرحلة الحاليا ان اعيش مع أسرتى وبناتى بعيدا عن الفن والتصوير وغيره.