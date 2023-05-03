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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مبعوث مجلس السيادة: القوات المسلحة السودانية تسيطر على الوضع الأمني في البلاد

مبعوث رئيس مجلس السيادة
مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني

قال السفير دفع الله الحاج علي، مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني، إن القوات المسلحة السودانية تعمل باستراتيجية راسخة وتجاربها ترجع إلى أكثر من 100 عام، وتعلم كيف تتعامل أثناء الحروب، وتراعي كل القانون الإنساني الدولي ويمكنها أن تحسم هذا الأمر في زمن وجيز، ولكن بسبب تغلغل القوات المتمردة داخل الأحياء السكنية واستخدامها من المدنيين دروعا بشرية تتخذ القوات المسحلة استراتيجية هادئة لكي لا يحدث ضرر بين المدنيين.

وأضاف خلال لقاء خاص بثته «القاهرة الإخبارية»، أن الوضع الأمني بدرجة كبيرة تحت سيطرة القوات المسلحة ما عدا بعض الجيوب التي تنتشر بها عناصر المتمردين، وهي مسألة وقت وبعدها سيعلن الانتصار.

وأكد: «السودان به 18 ولاية، منهم 17 ولاية تحت سيطرة القوات المسحلة، وإحدى الولايات وهي ولاية غرب دارفور كانت بها أحداث وستقضي القوات المسلحة على ما تبقى من القوات المتمردة».

وتابع: «ولاية الخرطوم كان هناك تواجد لبعض الجيوب للمتمردين ويتعامل معها الجيش بكل حكمة وسيقضي عليها قريبا».

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