الضويني يتفقد أعمال امتحانات النقل بالمعاهد الأزهرية

تفقد اليوم فضيلة الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف يرافقه فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أعمال امتحانات النقل بمعهد أحمد الليبي بمنطقة القاهرة الأزهرية.

وأطمئن فضيلته على انتظام أعمال الامتحانات، وعدم وجود شكوى من الطلاب.



كما اجتمع الضويني برؤساء حجرات لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023م، وحضر اللقاء خالد ابراهيم سلامة مدير عام التعليم النموذجي ورئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية.