وكيل الأزهر ورئيس المعاهد يشهدان اللقاء التحفيزي بالمشروع الوطني للقراءة

حضر اليوم الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية اللقاء التحفيزي للبعد الثالث ( المعلم المثقف) بالمشروع الوطني للقراءة.



وتحدث خلال كلمته عن مدى فخره بالفائزين في المسابقة العام الماضي حيث حصد معلمي الأزهر عددًا من المراكز الأولى وأبرزها كأس المسابقة والمركز الاول والذي حصل عليه ابراهيم جابر المعلم بمنطقة الغربية الأزهرية.



ومن جانبه حث الشيخ أيمن عبدالغني المعلمين على المشاركة بالموسم الحالي من المشروع الوطني للقراءة لما في ذلك من أثر عظيم على المعلم وحصيلته المعرفية وزيادة الروح التنافسية.



كما تحدث المعلمين الفائزين بالموسم الماضي حول مشاركتهم وتجاربهم مع المسابقة



كما قدم كل من الدكتور عبده ابراهيم و هشام السنجري عرضًا وافيًا عن بعد المعلم المثقف وكيفية التسجيل والمشاركة بالموسم الثالث من المشروع.



وشهد اللقاء عددًا من النقاشات مع قيادات الأزهر الشريف و مسؤلي مؤسسة البحث.