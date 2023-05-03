نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بطب الأسنان بنات

تفقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر بالقاهرة.

وخلال الجولة قام نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بالاطمئنان على سير العمل داخل اللجان وانتظام الامتحانات، والتأكد من وجود أستاذ المادة، إضافة إلى انتظام العمل في مختلف اللجان.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات العملية التعليمية في كلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، وكان في استقبال نائب رئيس الجامعة لفرع البنات الدكتورة إيناس طلعت، عميدة كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور هشام صبح، عميد كلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة.

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