مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني: نحن في عرس ديمقراطي شعبي

قال أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني: “إننا اليوم فى عرس ديمقراطي شعبي حقيقي”، مشيرا إلى أن الحوار الوطني أداة ديمقراطية لم تكن موجودة فى مصر من قبل.

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذا شيء يحسب للقيادة السياسية، معقبا: “هذه الجرأة على أن نواجه شعب مصر بمختلف القوى السياسية فى وقت اقتصادي صعب”.

وتابع: “على مدار الفترة السابقة كان هناك مئات الاجتماعات الخاصة بالحوار الوطني لجميع القضايا، ولجمع أكثر معلومات مرتبطة بالمشاكل الاقتصادية المصرية”.