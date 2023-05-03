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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أسئلة امتحانات الثانوية العامة وشكل البابل شيت.. قرارات مرتقبة لوزير التعليم اليوم

رضا حجازي
رضا حجازي

يعقد وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا اليوم، ويترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم أخباره وكواليسه أملا في الحصول على أي تسريبات بشأن القرارات المقرر إعلانها بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وعلم موقع صدى البلد أنه خلال مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم، سوف يتم التأكيد على الشكل النهائي لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، حيث سيؤكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم على :

  • امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تعقد بنظام البابل شيت
  • لم يجيب الطلاب على الأسئلة المقالية في ورقة منفصلة عن البابل شيت الخاص بأسئلة الاختيار من متعدد
  • سيكوت هناك باركود أعلى وأسفل ورقة اجابة الطالب لتأمينها تفاديًا لأي محاولات تلاعب بالنتائج
  • كل بابل شيت مكتوب عليه اسم المادة الخاصة به “البابل شيت ليس موحدا لكل المواد”
  • في حالة استعانة الطالب بكراسة إجابة جديدة، لا يتم التخلص من الكراسة (التالفة) بل يوضع عليها علامة (X) مع تحرير محضر بذلك.
  • سيتم الاعتداد بإجابة الطالب بالبابل شيت فقط وعدم الاعتداد بالإجابة في كراسة الأسئلة
  • سوف يقوم الملاحظين بمراجعة الجزء الخاص ببيانات كل طالب على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد الامتحان وكذا صحة كتابة أرقام الجلوس
  • سيتم التأكيد على تقليل عدد اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم

جدير بالذكر أن مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم، من المقرر أن يتم عقده في تمام الرابعة من عصر اليوم الأربعاء.

ويمكن للجميع ترقب أخبار مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم التي سوف تقدم في إطار تغطية خاصة وتفصيلية لحظة بلحظة على “سيكشن” التعليم في موقع صدى البلد من خلال الضغط هنا

ومن المقرر أن تضم أخبار مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم قرارات نهائية وحاسمة يعلنها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للرد على كافة الاستفسارات والمطالب المثارة من طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، بهدف طمأنة الطلاب ووقف أي شائعات مثارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 على وسائل التواصل الاجتماعي، حرصا على مصلحة الطلاب .

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