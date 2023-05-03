أقراص وأفيون.. القبض على شخصين يبيعان المخدرات على فيس بوك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدى لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب والنشء.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة قطاع الأمن العام والجهات المعنية قيام شخصين، مقيمين بنطاق محافظتى القليوبية والدقهلية، بإدارة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بنطاق محافظة القليوبية، وبحوزتهما "16000 قرص مخدر من عقار “باركينول - كمية من مخدر الأفيون – 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى”.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات بيع الأدوية المخدرة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما من خلال الصفحة المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.