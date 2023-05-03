هرب من الفوضى للموت.. مأساة لبناني فقد ابنه بعد تكريمه في أمريكا

في حادثة مروعة قُتل الطالب اللبناني، كريم أبو نجم، البالغ من العمر 20 عاماً، طعناً في مدينة دافيس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، السبت الماضي، بعد ساعات فقط من تسلمه جائزة عن بحث أجراه.

كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الشاب اللبناني تعرض لعملية الطعن حين كان على متن دراجته، في متنزه "Sycamore" بالمدينة، علماً أنه طالب في جامعة كاليفورنيا دافيس.

وفي أول ظهور له بعد الفاجعة، أفاد والد الشاب المكلوم بأنه هرب مع عائلته من لبنان عام 2018، أملًا في الأمان.

وأوضح الرجل أن ابنه الضحية كان سعيداً جداً بعد نجاحه وتخرجه.

كما أضاف بصوت يخنقه الحزن وعيون تملؤها الدموع، أنه وصل أمريكا قبل 5 سنوات من لبنان المضطرب بحثاً عن الاستقرار ورغبة ببناء حياة آمنة.

وكشف أن ابنه الراحل كان شكره مع والدته على كل ما قدماه له من دعم حتى وصل إلى مرحلة التخرج، خصوصا أنه كان متفوقا في دراسته.

كذلك أكد أن ابنه كان كتلة من الطاقة والإيجابية، وشديد الطموح، مشددا على أنه فخور بما حقّقه من إنجازات، قائلاً: أراد أن يصنع من هذا العالم عالماً أفضل.

يشار إلى أن الراحل كان قد تسلم قبل ساعات من مقتله فقط جائزة عن بحث أعده، يتعلق بمشروع برمجيات يساعد من يعانون مشاكل في السمع.

وطالبت العائلة السلطات باعتقال منفذ الجريمة، فيما تم إطلاع عمدة المدينة، ويل أرنولد، على سير التحقيقات.

في حين أن عملية الطعن هذه تعد الثانية من نوعها في المنطقة نفسها في غضون 4 أيام.