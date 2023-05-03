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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قوى عاملة أسيوط تنظم ندوتين حول أحكام قانون العمل

صدى البلد

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط ندوتان تثقيفيتان لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية للعاملين بالشركة الدولية للمستلزمات الطبية بقرية الزرابى التابعة لمركز أبو تيج، والعاملين بشركة "كوكاكولا أسيوط" بعرب العوامر بمركز أبنوب .

تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال،وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وصقل الجانب المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارة داخل المحافظات.

تلقت الوزارة  تقريراً من علي سيد مصطفى مدير المديرية ، أشار فيه إلى أنه في إطار حرص المديرية على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقدت المديرية تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات تنفذها المديرية للتعريف بالقانون وأحكام داخل المنشآت .

 وتناولت الندوة بعض أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، ومن الجدير بالذكر أن عدد المشاركين في هذه الندوة بلغ 30 عامل بالشركة، كما حاضر في الندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، عادل ميخائيل مدير مكتب علاقات أبو تيج.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة الثانية تناولت أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، وشارك فيها 20 عامل وإداري بالشركة، كما حاضر في هذه الندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، إبراهيم حسين مدير مكتب عمل أبنوب .

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