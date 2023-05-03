عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ليس إنسانا.. نهاية مأساوية لحارس على يد صديقه المقرب في جنوب أفريقيا

نهاية مأساوية لحارس
نهاية مأساوية لحارس على يد صديقه المقرب في جنوب أفريقيا

تسبب فيل هائج في نهاية مأساوية لحارس محمية يبلغ من العمر 36 عاما، وكان يعتبر الفيل بمثابة “صديقه المقرب” بالقرب من سيريس في جنوب أفريقيا. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الأربعاء، تعرض كابيلو ماشاو للطعن، في هجوم مسعور من  الفيل الهائج بأنيابه حتى الموت.

وورد فيما حدث، أن الحارس، والد لطفلين، دفع سيارته ذات الدفع الرباعي وطلب من زميله البقاء في السيارة بينما كان يقترب من الفيل الذي ورد أنه يعرفه جيدا.

تفاصيل 

وبينما كان الحارس يحاول إغراء الفيل بالعودة إلى المعسكر، أصيب الفيل بالفزع وشُحن على حارسه وطرحه على الأرض بجذعه الثقيل ثم ضربه حتى الموت على عكس طبيعته. 

وقال موظف في الحديقة، شريطة عدم الكشف عن هويته: “إنه في العادة فيل ودود للغاية وكان كابيلو يعرفه جيدًا وذهب لمحاولة إعادته إلى البوابة المفتوحة”.

تقتل أفيال الأدغال الأفريقية -أكبر حيوان بري في العالم- حوالي 500 شخص سنويا، حيث يصل ارتفاعها إلى 13 قدما وتزن حوالي 12500 رطل.

محب للأرز.. نهاية فيل أنهى حياة 6 أشخاص في الهند

أنثى فيل تقذف سيدة في الهواء بعد استفزازها بالهند.. شاهد

كان يعتبره صديقه المقرب.. نهاية صادمة لحارس بسبب فيل جنوب أفريقيا 
الحارس وزوجته

 

الحارس والفيل 

 

 

 

فيل حارس محمية صديقه المقرب سيريس جنوب افريقيا الموت أنياب إغراء الفيل موظف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن تذاكر مباراة السوبر.. تفاصيل

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

ترشيحاتنا

تبدأ بإنذار وتنتهي بالعزل.. 8 جزاءات تأديبية توقع على طلاب الشرطة المخالفين

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي

مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات عليها.. أهم رسائل رئيس الوزراء

يبحث عنها 110 ملايين مصري| من هي المسنة التائهة بالسعودية.. إيه الحكاية؟

بعد الترجي.. قرار جديد من اتحاد الكرة حول مباراة الأهلي والحرس

خطوات للتعرف علي مشاكل ضفيرة الكهرباء وتجنبها| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند اتباع نظام الصيام المتقطع.. وخطوات سهلة لتطبيقه

بفستان قصير.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في إيطاليا

ليس إنسانا.. نهاية مأساوية لحارس على يد صديقه المقرب في جنوب أفريقيا

بعد ظبط لحوم فاسدة بالجيزة.. خطوات تساعدك في التعرف عليها بسهولة

فيديو

تصل لـ 40 درجة.. تحذير جديد من الأرصاد بسبب الموجة الحارة

عقوبة قاسية.. إجراءات اتحاد الكرة ضد الزمالك بعد الانسحاب من مباراة السوبر|فيديوجراف

الجمهور المصري يمنع حفل أصالة بمتحف الحضارة في القاهرة لهذا السبب

مفاجأة تنتظر الجنيه وتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ