ليس إنسانا.. نهاية مأساوية لحارس على يد صديقه المقرب في جنوب أفريقيا

تسبب فيل هائج في نهاية مأساوية لحارس محمية يبلغ من العمر 36 عاما، وكان يعتبر الفيل بمثابة “صديقه المقرب” بالقرب من سيريس في جنوب أفريقيا.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الأربعاء، تعرض كابيلو ماشاو للطعن، في هجوم مسعور من الفيل الهائج بأنيابه حتى الموت.

وورد فيما حدث، أن الحارس، والد لطفلين، دفع سيارته ذات الدفع الرباعي وطلب من زميله البقاء في السيارة بينما كان يقترب من الفيل الذي ورد أنه يعرفه جيدا.

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وبينما كان الحارس يحاول إغراء الفيل بالعودة إلى المعسكر، أصيب الفيل بالفزع وشُحن على حارسه وطرحه على الأرض بجذعه الثقيل ثم ضربه حتى الموت على عكس طبيعته.

وقال موظف في الحديقة، شريطة عدم الكشف عن هويته: “إنه في العادة فيل ودود للغاية وكان كابيلو يعرفه جيدًا وذهب لمحاولة إعادته إلى البوابة المفتوحة”.

تقتل أفيال الأدغال الأفريقية -أكبر حيوان بري في العالم- حوالي 500 شخص سنويا، حيث يصل ارتفاعها إلى 13 قدما وتزن حوالي 12500 رطل.

كان يعتبره صديقه المقرب.. نهاية صادمة لحارس بسبب فيل جنوب أفريقيا

الحارس وزوجته