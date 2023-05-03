تعرّف على برنامج الأهلي في اليوم الثاني بالإمارات استعدادا لمواجهة بيراميدز بالسوير

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، مساء أمس بفندق إقامة البعثة بالإمارات، في حضور الجهاز المعاون؛ للتأكيد على العديد من الإجراءات التنظيمية، ووضع برنامج الفريق في اليوم الثاني.

ويتضمن برنامج الفريق، تناول اللاعبين وجبة الإفطار على أن يبدأ الفريق في السابعة والنصف من مساء اليوم التحرك إلى ملعب الكريكت لخوض المران الذي ينطلق في تمام الثامنة، وذلك عقب تناول اللاعبين وجبة الغداء في الرابعة عصرًا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري في السابعة والنصف من مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

