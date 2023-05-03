عرض مسرحية العيد عيدين على مسرح الهوسابير

يعرض غدا الخميس، أولى ليالي مسرحية "العيد عيدين" لمدة يومين على مسرح الهوسابير خلال شهر مايو، ومن المقرر أن ينتقل إلى الإسكندرية في عيد الأضحى.

وتدور أحداث المسرحية بين عائلتين من المستوى العالي وتتمثل في عائلة شوكت بيه وعائلة من الطبقة المتوسطة وتتمثل في عائلة فاروق وتدور أحداث المسرحية بشكل كوميدي حول علاقة العائلتين ببعضهم البعض من الناحية الأسرية والعلاقات بين الأقارب في المناسبات والأعياد وكيفية التعامل في أمور الحياة والأمور المادية والاختلافات في مستوي المعيشة بينهم ومدى تأثير ذلك على أفراد العائلتين خاصة عائله عم فاروق.كما تكشف عن كيفية تعامل البنات من الجانبين في تقويه صلة الرحم والتعاطف والمودة فيما بينهم وأحداث العيد واحتفالاته مع بعضهم البعض.

مسرحية "العيد عيدين" من تأليف حسام الدالي، وإخراج أحمد عبد الرحمن العسعوس، والمخرج المنفذ سامح الورداني ويشارك في بطولة العرض محمد الشربيني وهاجر الشرنوبي وتغريد النجار ومجموعة من الشباب تضم هدير عادل وأمنية شاكر وريهام جمال وياسمين شاهين ومحمد جمال