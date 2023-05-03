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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق صبري يعلن عن وفاة خاله

طارق صبري
طارق صبري

أعلن الفنان طارق صبري وفاة خاله، في منشور جديد له عبر حسابه على فيسبوك منذ قليل. 

 

 

وكتب طارق صبري: "إنا لله و إنا اليه راجعون توفي الي رحمة الله تعالي خالي الحبيب.. اللواء رفعت شريف.. اللهم ارحمه واغفر له ووسع مدخله وتجاوز عن سيئاته واجعل مثواه الجنة مع الصالحين، اللهم آمين.. نسألكم الدعاء". 

 

 

وكشفت الفنانة شيري عادل عن موعد إقامة حفل زفافها على طارق صبري في لقاء مع et بالعربي، مؤكدة أنهما سيقيمان حفل الزفاف في الصيف المقبل.

 

ووصفت شيري طارق، وقالت: “فيه كل حاجة كويسة وطيب بني آدم اللي زيه قليلين”.

 

وحرص الفنان طارق صبري، على تهنئة زوجته الفنانة شيري عادل، بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “جروب الدفعة”.

 

كتب طارق صبري، من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: "مبروك يا روح قلبي إن شاء الله تكسري الدنيا، ونجاح كبير اوي، اشطر واحدة في الدفعة واحلى جروب دفعة".

 

جروب الدفعة” بطولة شيري عادل، محمد عادل، بسمة داوود، أحمد ماجد، عمرو وهبه، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام.

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