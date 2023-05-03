تفكك أوكرانيا.. جنرال أمريكي يحذر زيلينسكي من كارثة وشيكة

قال الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، إنه سيتعين على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاختيار بين محادثات السلام مع موسكو لإنهاء الصراع أو مواصلة القتال، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من الخسائر في الأراضي.

وأشار ديفيس، إلى أن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يريد الموافقة على أي صفقة من شأنها أن تترك الأراضي الأوكرانية تحت السيطرة الروسية. لكن الحقيقة هي أنه لا يملك القدرة على الإطاحة الكاملة بالجيش الروسي".

وأوضح أن “الهجوم المضاد الأوكراني لن يحقق أي نجاح كبير لكييف، لأن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك القوة العسكرية الكافية لمواجهة القوات الروسية، التي تفوق عدد الأوكرانيين من حيث الجنود والأسلحة والمعدات”.

وقال ديفيس، إنه "في ظل هذه الظروف ، على المدى القصير أو المتوسط ​​، ليس لدى أوكرانيا مسار معقول لتحقيق هدفها".

وأضاف: “لقد أدركت العديد من الدول في أوروبا بالفعل أن كييف لن تكون قادرة على كسب الصراع، وهم يفضلون أن يوافق زيلينسكي على المفاوضات”.

وأكد أنه “إذا استمر الصراع، فإن الأوكرانيين سيفقدون المزيد من الأراضي”.