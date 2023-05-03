الأهلي يفاضل بين 8 أو 9 مايو للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي

يدرس الجهاز الفنى للأهلى السفر إلى تونس يوم 8 أو 9 مايو الجارى لخوض مباراة الترجى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.



وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" موعد مباراتى الأهلى ضد الترجى، فى الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.



وأكد كاف أن مباراة الذهاب فى تونس سوف تقام يوم الجمعة 12 مايو، فى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية استاد حمادى العقربى "رادس" بتونس.



بينما حدد كاف موعد مباراة العودة فى القاهرة يوم الجمعة 19 مايو فى العاشرة مساءً، على أرضية استاد القاهرة الدولى.



ويلعب الأهلي مع بيراميدز مساء بعد غد، الجمعة، في بطولة السوبر المصري بالإمارات.