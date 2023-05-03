الوثيقة الحاكمة للحوار | حسام بدراوي : نلتزم بفلسفة الدستور

أكد الدكتور حسام بدراوي، مستشار لجنة الحوار الوطني، والمفكر السياسي، أن تحقيق أكبر فاعلية للحكم، مرتبط بـ وصول الأكفأ لـ مقاعده، من خلال نظام يتيح ذلك.

وأضاف مستشار لجنة الحوار الوطني، خلال كلمته بـ افتتاح الحوار الوطني، أنه بالنسبة لـ السياسة علينا أن نركز علي:" فاعلية الحكم، كفاءة الحكام و الرقابة و المساءلة، وتفعيل نظام عدالة مستقر وفعال، ونظم تعليم و ثقافة يتيح للمواطنين بناء قدرتهم،، و الالتزام بتطبيق فلسفة الدستور، و المادة الخاصة به وتوفير حقوق المواطنين.

ولفت إلى أن الحوار الوطني حوار سياسي من الدرجة الأولي، و نلتزم بفلسفة الدستور لأنه الوثيقة التى تحكم الحوار.