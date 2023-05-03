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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 27 طن قمح قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسماعيلية

المضبوطات
المضبوطات

تمكنت مباحث تموين الإسماعيلية بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة في إدارة تموين المركز من ضبط 27 طن قمح في أحد المخازن الغير مرخصة أو معتمدة من قِبل مديرية التموين، حيث تم التحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وجاري توريدها لشركة مضارب شرق الدلتا.

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جاء ذلك في إطار توجيهات الدولة لمتابعة توريد القمح المحلي لموسم الحصاد ٢٠٢٣، وتفعيلًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية؛ لضبط المخالفين فيما يتعلق بموسم توريد القمح البلدي باعتباره أهم المحاصيل الاستراتيجية والتي قامت الدولة باتخاذ عدة إجراءات لتحفيز المزارعين على التوريد للصوامع التابعة للدولة، ومنها زيادة حافز التوريد عن الموسم الماضي للأردب ليصل إلى 1500 جنيه لأردب القمح.

كما تم المرور على الصوامع والمطاحن بنطاق المحافظة لمتابعة عملية التوريد والتأكد من سهولة التوريد وعدم وجود أي معوقات.

وفي سياق متصل، وخلال الحملات التموينية المستمرة للرقابة على الأسواق والمحال للتأكد من جودة المعروضات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، تم تحرير 13 مخالفة تموينية متنوعة بالإضافة إلى ضبط 40 كيلو من اللحوم ومصنعات اللحوم مجهولة المصدر وبدون علامات وبيانات.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، نفذت اليوم حملة تموينية مكبرة مشتركة بين كلًا من الرقابة التموينية والرقابه التجاريه وأدارة تموين القنطرة غرب وحماية المستهلك وسلامة الغذاء والطب البيطري، تم خلالها ضبط 200 كيلو مصنعات لحوم ودواجن بعضها منتهي الصلاحية والأخر مجهول المصدر.

كما تم ضبط 500 عبوة من مفروم اللحوم منتهية الصلاحية، و30 كيلو لحوم عليها بطش حمراء مزورة ومذبوحة خارج المجزر بأحد محلات الجزارة.

وتم ضبط كميات كبيرة من مستحضرات تجميل والكريمات والشامبوهات منتهية الصلاحية.

وخلال متابعة الحملة للمخابز البلدية، تم ضبط أحد المخابز لتجميعة كمية تقدر بنحو طن دقيق بلدي مدعم قبل طرحه بالأسواق، كذلك تم تحرير 35 مخالفة أخرى عبارة عن 12 مخالفة عدم إعلان أسعار، 18 عدم حمل شهادة صحية، 2 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى 2 مخالفة عدم نظافة أدوات العجن.

وشدد محافظ الإسماعيلية على استمرار تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مباحث التموين ومديرية التموين والتجارة الداخلية والمراكز والمدن؛ لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.

أهم المحاصيل الاستراتيجية التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين والتجارة الداخلية

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